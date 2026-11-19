Москва19 нояВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, а также выполнения некоторых пунктов мирной повестки.
Политик сообщил об этом во время правительственного часа в парламенте.
Я посчитаю свою миссию выполненной с подписанием и ратификацией мирного соглашения, фундаментальным институциональным миром. И я ухожу в обоих вариантахсказал Пашинян
Премьер добавил, что готов также покинуть пост, если граждане Армении не поддержат новую Конституцию на референдуме.
Если люди не проголосуют за новую Конституцию, я ухожузаявил глава правительства
Ранее Пашинян заверил, что Армения не стремится в НАТО и никогда не ставила такую задачу.