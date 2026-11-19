Пашинян сообщил о готовности уйти в отставку после заключения мира с Баку

"Ухожу в обоих вариантах": Пашинян сообщил о готовности уйти в отставку Пашинян сообщил о готовности уйти в отставку после заключения мира с Баку

Москва19 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, а также выполнения некоторых пунктов мирной повестки.

Политик сообщил об этом во время правительственного часа в парламенте.

Я посчитаю свою миссию выполненной с подписанием и ратификацией мирного соглашения, фундаментальным институциональным миром. И я ухожу в обоих вариантах сказал Пашинян

Премьер добавил, что готов также покинуть пост, если граждане Армении не поддержат новую Конституцию на референдуме.

Если люди не проголосуют за новую Конституцию, я ухожу заявил глава правительства

Ранее Пашинян заверил, что Армения не стремится в НАТО и никогда не ставила такую задачу.