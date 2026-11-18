Пашинян: Армения не стремится в НАТО и не ставила такой задачи

Армения не стремится в НАТО, заверил Пашинян Пашинян: Армения не стремится в НАТО и не ставила такой задачи

Москва18 ноя Вести.Армения не стремится в НАТО и никогда не ставила такую задачу. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

Так он ответил на вопрос о причинах неприсоединения Еревана к декларации саммита Европейского политического сообщества в Дублине.

Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачу сказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте

Ранее премьер Армении заявил, что видит свою страну членом ЕС через 20 лет.