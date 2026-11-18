Москва18 нояВести.Армения не стремится в НАТО и никогда не ставила такую задачу. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
Так он ответил на вопрос о причинах неприсоединения Еревана к декларации саммита Европейского политического сообщества в Дублине.
Мы выразили нашу позицию, что, да, мы начали процесс вступления в Европейский союз, но у нас, в нашей политике, нет решения о том, что мы вступим в НАТО или вообще ставили такую задачусказал Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте
Ранее премьер Армении заявил, что видит свою страну членом ЕС через 20 лет.