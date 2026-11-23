Пашинян объявил о запуске сайта с проектом новой конституции Армении

В Армении опубликован проект новой конституции Пашинян объявил о запуске сайта с проектом новой конституции Армении

Москва23 ноя Вести.Проект новой конституции Армении опубликован на специально созданном для этого сайте. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

Он также анонсировал свое выступление с обращением в 09:00 мск.

С радостью представляю вам проект новой Конституции Республики Армения на специально созданном для этого сайте написал Пашинян в своем Telegram-канале

Премьер подчеркнул, что сайт создан для того, чтобы каждый мог с удобством ознакомиться с проектом новой Конституции и внести свои предложения.

20 ноября глава оппозиционной парламентской фракции "Армения" Анна Григорян заявила, что фракция не пойдет на предложенную Пашиняном сделку, касающуюся референдума по принятию новой конституции.