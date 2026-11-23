Москва23 ноя Вести.Правительство Армении запустило специальный сайт с проектом новой конституции, однако ресурс работает с постоянными сбоями. Из-за этого пользователи не могут открыть страницу и ознакомиться с опубликованным документом.

Сайт работает нестабильно: как сообщил корреспондент ТАСС, открыть его удалось только один раз, и тогда получилось ознакомиться лишь с преамбулой проекта. После перезагрузки страницы продолжить изучение документа уже не удалось. Иногда ресурс вовсе не загружается и предлагает нажать кнопку "Попробовать заново", а иногда открывается частично - пользователь видит только надпись "Новая конституция", без самого текста.

О публикации проекта на новом сайте правительство Армении сообщило 23 ноября. Согласно преамбуле документа, в ней отсутствует ссылка на Декларацию о независимости республики.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обозначил политическую цель принять новую конституцию, которая, по его словам, должна быть органически связана с гражданами страны. Он также обещал опубликовать проект документа до конца года.