Из будущей конституции Армении пропали Карабах и геноцид армян Проект новой конституции Армении не упоминает Карабах и геноцид армян

Москва23 ноя Вести.Текст проекта новой конституции Армении не содержит упоминаний Декларации о независимости, которая, в свою очередь, упоминает непризнанную Нагорно-Карабахской республики и цель добиваться международного признания геноцида армян 1915 года в Османской Турции. Документ был опубликован на отдельном сайте в понедельник.

Проект подготовлен в рамках заявленной цели премьер-министра Армении Никола Пашиняна принять конституцию, "органически связанную с гражданами Армении".

Оппозиция обвиняет Пашиняна в том, что он выполняет очередное требование Азербайджана и исключает отсылку к Декларации из основного закона. Власти отвергают версию о том, что новая конституция принимается по требованию Баку.

Утром 23 ноября премьер Армении Никол Пашинян сообщил о публикации новой конституции страны на специальном сайте. Ранее политик говорил, что готов покинуть свой пост, если граждане Армении не поддержат новую Конституцию на референдуме.