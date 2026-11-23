Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после референдума по конституции Пашинян пообещал уйти в отставку при отклонении новой конституции Армении

Москва23 ноя Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что покинет свой пост, если граждане страны на референдуме проголосуют против принятия новой конституции. Об этом он сообщил в видеообращении.

Пашинян предложил оппозиционным депутатам поддержать проведение всенародного голосования, поскольку правящей фракции "Гражданский договор" не хватает шести голосов для принятия соответствующего решения в парламенте.

Если народ проголосует против новой Конституции, я подам в отставку и уйду с поста премьер-министра подчеркнул глава правительства

При этом Пашинян заявил, что в случае одобрения нового основного закона он также откажется от участия в следующих парламентских выборах в качестве кандидата на пост премьера. До их проведения он намерен заниматься окончательным оформлением мирных договоренностей с Азербайджаном.

Утром 23 ноября Пашинян сообщил о публикации новой конституции страны на специальном сайте.

Текст проекта новой конституции Армении не содержит упоминаний Декларации о независимости, которая, в свою очередь, упоминает непризнанную Нагорно-Карабахскую республику и цель добиваться международного признания геноцида армян 1915 года в Османской Турции.