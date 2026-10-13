Москва13 окт Вести.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на полях Варшавского форума по безопасности заявил, что финальная точка сближения республики с Евросоюзом никому не известна. Трансляция велась на официальном YouTube-канале форума.

Отвечая на вопрос: каков пункт назначения, какова финальная точка? Боюсь, я вас разочарую. Полагаю, этого не знает никто: ни Армения, ни ЕС, ни государства — члены отметил Мирзоян

Министр отметил, что серьезные разговоры о членстве Армении в ЕС начались недавно, и глубоких общественных обсуждений по этому вопросу не проводилось — хотя весной 2025 года был принят закон о начале процесса вступления в Европейский союз. Он также усомнился в готовности самого ЕС к скорому приему республики. При этом он подчеркнул, что Ереван и Брюссель находятся в процессе "непрерывного открытия новых горизонтов" в плане все большего сближения.

У меня нет уверенности, что у ЕС есть решение принять Армению [в состав] уже завтра, предоставить полноправное членство, даже если Армения скажет "да" сказал глава МИД

Парламент Армении 26 марта 2025 года принял закон о начале процесса вступления республики в ЕС. Президент России Владимир Путин отмечал, что интеграция в ЕС автоматически влечет прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС и потерю всех сопутствующих преференций. На саммите ЕАЭС в Астане 29 мая лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.