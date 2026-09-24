В Кремле призвали Армению определиться между стандартами ЕАЭС и ЕС Песков прокомментировал слова Пашиняна об "армянском стуле"

Москва24 сен Вести.Россия уважает суверенное право Армении самостоятельно определять внешнеполитический курс, однако Еревану необходимо учитывать несовместимость стандартов ЕАЭС и ЕС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что республика не пытается "усидеть на двух стульях", а находится на "армянском стуле".

Мы с уважением относимся ко всем суверенным правам Армении, но вместе с тем Армения является участницей интеграционного процесса ЕАЭС и постепенная переориентация на иные стандарты не будет коррелироваться со стандартами ЕАЭС в самых различных областях сказал Песков

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что именно это Москва имеет в виду, говоря о необходимости для Еревана сделать выбор.

Ранее Пашинян заявил ИС "Вести", что Армения при сближении с Евросоюзом не пытается усидеть на двух стульях и находится на "одном армянском стуле".