Мужчина получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в Шебекино

Мирный житель получил акубаротравму при ударе БПЛА по многоэтажке в Шебекино Мужчина получил акубаротравму при детонации FPV-дрона в Шебекино

Москва9 ноя Вести.В Шебекино Белгородской области мужчина пострадал при детонации FPV-дрона. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.

По данным оперштаба, в результате атаки беспилотника было повреждено остекление многоэтажки, а мирный житель получил акубаротравму.

В городской больнице №2 г. Белгорода оказали помощь мужчине с акубаротравмой, полученной в результате детонации FPV-дрона в городе Шебекино. После оказания помощи отпущен домой говорится в сообщении

Другой украинский БПЛА попал в автобус, что привело к возгоранию. Пожарный расчет потушил пламя.

Еще один дрон сдетонировал на территории домовладения, была повреждена хозяйственная постройка.

В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотник повредил грузовой автомобиль.