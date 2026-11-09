Москва9 нояВести.В Шебекино Белгородской области мужчина пострадал при детонации FPV-дрона. Об этом оперштаб региона сообщает в MAX.
По данным оперштаба, в результате атаки беспилотника было повреждено остекление многоэтажки, а мирный житель получил акубаротравму.
В городской больнице №2 г. Белгорода оказали помощь мужчине с акубаротравмой, полученной в результате детонации FPV-дрона в городе Шебекино. После оказания помощи отпущен домойговорится в сообщении
Другой украинский БПЛА попал в автобус, что привело к возгоранию. Пожарный расчет потушил пламя.
Еще один дрон сдетонировал на территории домовладения, была повреждена хозяйственная постройка.
В селе Ржевка Шебекинского округа беспилотник повредил грузовой автомобиль.