Москва5 октВести.Территория Белгородской области подверглась атакам украинских беспилотников. В результате их детонации пострадали три человека из числа гражданских, сообщил оперштаб.
Один из инцидентов произошел в Шебекино, где дрон сдетонировал на парковке. Местный житель получил осколочные ранения. После оказания помощи его отпустили лечиться амбулаторно.
В районе поселка Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин с осколочными ранениями тела обратились в Ракитянскую ЦРБговорится в сообщении
Позже для лечения их переведут в городскую больницу Белгорода.
Также зафиксированы случаи нанесения повреждений десяти автомобилям и жилой инфраструктуре.