В Белгородской области трое мирных жителей ранены в результате ударов БПЛА

Трое мужчин пострадали после атак БПЛА на Белгородскую область В Белгородской области трое мирных жителей ранены в результате ударов БПЛА

Москва5 окт Вести.Территория Белгородской области подверглась атакам украинских беспилотников. В результате их детонации пострадали три человека из числа гражданских, сообщил оперштаб.

Один из инцидентов произошел в Шебекино, где дрон сдетонировал на парковке. Местный житель получил осколочные ранения. После оказания помощи его отпустили лечиться амбулаторно.

В районе поселка Ракитное FPV-дрон атаковал автомобиль. Двое мужчин с осколочными ранениями тела обратились в Ракитянскую ЦРБ говорится в сообщении

Позже для лечения их переведут в городскую больницу Белгорода.

Также зафиксированы случаи нанесения повреждений десяти автомобилям и жилой инфраструктуре.