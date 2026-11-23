Москва23 нояВести.В Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины получили ранения трое местных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.
Во время атаки со стороны ВСУ пострадали три мирных жителяговорится в публикации
В поселке Борисовка Борисовского округа в результате взрыва БПЛА пострадал мужчина. С открытым переломом предплечья и множественными осколочными ранениями ног его доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Еще двое мужчин получили осколочные ранения мягких тканей головы и плеча. Их везут в городскую больницу №2 Белгорода.
Под удары дронов также попали населенные пункты в пяти округах – Белгородском, Грайворонском, Новооскольском и Шебекинском. Там зафиксированы повреждения частных домов, объекта инфраструктуры, коммерческого объекта, автомобилей.