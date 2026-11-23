Три мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Три человека ранены в результате ударов беспилотников в Белгородской области Три мирных жителя пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области

Москва23 ноя Вести.В Белгородской области в результате атак беспилотников Вооруженных сил Украины получили ранения трое местных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Во время атаки со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя говорится в публикации

В поселке Борисовка Борисовского округа в результате взрыва БПЛА пострадал мужчина. С открытым переломом предплечья и множественными осколочными ранениями ног его доставили в Борисовскую центральную районную больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Еще двое мужчин получили осколочные ранения мягких тканей головы и плеча. Их везут в городскую больницу №2 Белгорода.

Под удары дронов также попали населенные пункты в пяти округах – Белгородском, Грайворонском, Новооскольском и Шебекинском. Там зафиксированы повреждения частных домов, объекта инфраструктуры, коммерческого объекта, автомобилей.