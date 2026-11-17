Москва17 нояВести.Трое жителей Белгородской области пострадали во время атак беспилотников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал автомобиль. У женщины проникающие ранения живота и грудной клетки — состояние тяжелое. Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, тела, рук и ногговорится в сообщении
Еще один человек пострадал в селе Вознесеновка: мужчина получил осколочные ранения ног при детонации дрона. Он госпитализирован.