Три мирных жителя пострадали от атаки БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области три человека пострадали во время атаки дронов Три мирных жителя пострадали от атаки БПЛА в Белгородской области

Москва17 ноя Вести.Трое жителей Белгородской области пострадали во время атак беспилотников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал автомобиль. У женщины проникающие ранения живота и грудной клетки — состояние тяжелое. Мужчина получил непроникающие осколочные ранения головы, тела, рук и ног говорится в сообщении

Еще один человек пострадал в селе Вознесеновка: мужчина получил осколочные ранения ног при детонации дрона. Он госпитализирован.