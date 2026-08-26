Москва26 авгВести.Три человека пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов в двух муниципалитетах Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона. Двое пострадавших доставлены в больницу.
В посёлке Прохоровка два беспилотника сдетонировали на территории предприятия. Двоих мужчин со множественными осколочными ранениями тела бригада скорой транспортирует в городскую больницуговорится в сообщении
Кроме того, в районе села Погореловка Корочанского округа дрон атаковал грузовик. Находившийся в нем мужчина получил осколочное ранение стопы. Медицинская помощь ему была оказана на месте, от госпитализации пострадавший отказался.