Два муниципалитета атакованы ВСУ в Белгородской области, трое пострадали

Три человека пострадали в Белгородской области при атаке беспилотников Два муниципалитета атакованы ВСУ в Белгородской области, трое пострадали

Москва26 авг Вести.Три человека пострадали в результате атак беспилотных летательных аппаратов в двух муниципалитетах Белгородской области, сообщает оперативный штаб региона. Двое пострадавших доставлены в больницу.

В посёлке Прохоровка два беспилотника сдетонировали на территории предприятия. Двоих мужчин со множественными осколочными ранениями тела бригада скорой транспортирует в городскую больницу говорится в сообщении

Кроме того, в районе села Погореловка Корочанского округа дрон атаковал грузовик. Находившийся в нем мужчина получил осколочное ранение стопы. Медицинская помощь ему была оказана на месте, от госпитализации пострадавший отказался.