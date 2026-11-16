Москва16 нояВести.Во время атаки беспилотников в Белгородской области ранены три человека, сообщает региональный оперативный штаб.
В поселке Майский Белгородского округа в результате детонации беспилотника 17-летняя девушка получила акубаротравмуговорится в сообщении
Девушка госпитализирована в детскую областную клиническую больницу.
Еще два человека пострадали в поселке Октябрьский Белгородского округа во время атаки дрона на автомобиль. Мужчина получил осколочные ранения ног, у женщины предварительно диагностировали акубаротравму. Им оказывается необходимая медицинская помощь.