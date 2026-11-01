Из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадали три человека за сутки

Три человека за сутки пострадали в Белгородской области от ударов ВСУ Из-за атак ВСУ в Белгородской области пострадали три человека за сутки

Москва1 ноя Вести.Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за последние сутки. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.

В поселке Дубовое Белгородского округа мужчина получил ранение при детонации беспилотника. Его госпитализировали. Также в результате атаки был поврежден частный дом.

В Грайворонском округе пострадали двое. Женщина была ранена при атаке дрона в селе Гора-Подол. Ее отпустили лечиться амбулаторно. Также из-за удара был поврежден частный дом.

В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина, который получил слепое осколочное ранение руки при ударе дрона в селе Дунайка ночью 31 октября говорится в сообщении

Помимо этого, в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения: повреждены частные дома, автомобили, объект инфраструктуры.