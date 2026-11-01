Москва1 нояВести.Три мирных жителя пострадали в Белгородской области от атак ВСУ за последние сутки. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.
В поселке Дубовое Белгородского округа мужчина получил ранение при детонации беспилотника. Его госпитализировали. Также в результате атаки был поврежден частный дом.
В Грайворонском округе пострадали двое. Женщина была ранена при атаке дрона в селе Гора-Подол. Ее отпустили лечиться амбулаторно. Также из-за удара был поврежден частный дом.
В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирован мужчина, который получил слепое осколочное ранение руки при ударе дрона в селе Дунайка ночью 31 октябряговорится в сообщении
Помимо этого, в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения: повреждены частные дома, автомобили, объект инфраструктуры.