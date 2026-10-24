Три человека, включая подростка, пострадали в Шебекино от атаки дрона

В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали три человека Три человека, включая подростка, пострадали в Шебекино от атаки дрона

Москва24 окт Вести.В Белгородской области три мирных жителя, в том числе 17-летний подросток, пострадали во время атаки БПЛА, сообщает региональный оперштаб.

В Шебекино в результате детонации дрона во дворе МКД пострадали три человека, в том числе подросток 17 лет говорится в сообщении

В Шебкинскую больницу госпитализированы мужчина с осколочным ранением предплечья, женщина с предварительным диагнозом "акубаротравма" и юноша с осколочным ранением голени

После оказания медицинской помощи мужчину и женщину переведут в городскую больницу №2 Белгорода, а подростка — в детскую областную клиническую больницу.