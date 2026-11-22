Москва22 нояВести.Во время атаки беспилотников по Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В селе Беломестное Белгородского округа в результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадал мужчина. С осколочными ранениями ягодичной области и задней поверхности бедра бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 Белгородаговорится в сообщении
В селе Веселая Лопань во время атаки дрона на маршрутный автобус осколочное ранение шеи получил мужчина. Он доставляется в Белгородскую областную клиническую больницу.
В Шебекино в результате атаки БПЛА пострадал мужчина. С осколочным ранением нижней челюсти он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пациент будет переведен в Белгородскую областную клиническую больницу.
Из-за детонации еще одного FPV-дрона ранена женщина. С акубаротравмой она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение пациентка продолжит амбулаторно.