Четыре местных жителя пострадали во время атаки дронов в Белгородской области

В Белгородской области от атаки БПЛА пострадали четыре человека Четыре местных жителя пострадали во время атаки дронов в Белгородской области

Москва22 ноя Вести.Во время атаки беспилотников по Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В селе Беломестное Белгородского округа в результате атаки БПЛА на коммерческий объект пострадал мужчина. С осколочными ранениями ягодичной области и задней поверхности бедра бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 Белгорода говорится в сообщении

В селе Веселая Лопань во время атаки дрона на маршрутный автобус осколочное ранение шеи получил мужчина. Он доставляется в Белгородскую областную клиническую больницу.

В Шебекино в результате атаки БПЛА пострадал мужчина. С осколочным ранением нижней челюсти он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания первой медицинской помощи пациент будет переведен в Белгородскую областную клиническую больницу.

Из-за детонации еще одного FPV-дрона ранена женщина. С акубаротравмой она самостоятельно обратилась в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали ей необходимую помощь. Дальнейшее лечение пациентка продолжит амбулаторно.