Москва28 октВести.При атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены четверо мирных жителей, сообщает региональный оперштаб в MAX.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа мужчина получил слепые осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног при ударе FPV-дрона по машине.
Четверо мирных жителей пострадали при атаках со стороны ВСУговорится в публикации
Еще у двоих пострадавших, мужчины и женщины, – осколочные ранения головы. Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, затем их направят в медучреждения Белгорода.
В городе Грайворон FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей грудной клетки, плеча и ног.
Пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, он находится в реанимации. После стабилизации состояния пациент будет переведен в областную клиническую больницу.