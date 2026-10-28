В Белгородской области при атаках БПЛА ранены четверо мирных жителей

Четыре мирных жителя ранены при атаках дронов ВСУ в Белгородской области В Белгородской области при атаках БПЛА ранены четверо мирных жителей

Москва28 окт Вести.При атаках беспилотников ВСУ в Белгородской области ранены четверо мирных жителей, сообщает региональный оперштаб в MAX.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа мужчина получил слепые осколочные ранения мягких тканей шеи, руки и ног при ударе FPV-дрона по машине.

Четверо мирных жителей пострадали при атаках со стороны ВСУ говорится в публикации

Еще у двоих пострадавших, мужчины и женщины, – осколочные ранения головы. Бойцы самообороны доставили пострадавших в Шебекинскую ЦРБ, затем их направят в медучреждения Белгорода.

В городе Грайворон FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчина получил множественные осколочные ранения мягких тканей грудной клетки, плеча и ног.

Пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ, он находится в реанимации. После стабилизации состояния пациент будет переведен в областную клиническую больницу.