Москва21 сенВести.На территории Белгородской области произошли новые случаи ранения мирных жителей в результате ударов ВСУ. В понедельник пострадали два человека, сообщает оперштаб региона.
Первый из случаев зафиксирован в селе Глотово Грайворонского округа. В результате удара БПЛА мужчина получил множественные непроникающие ранения мягких тканей грудной клетки и ног.
Ему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, далее его переведут в городскую больницу №2 города Белгорода.
Еще один случай произошел в селе Русская Березовка Ракитянского округа. Там детонация дрона нанесла местному жителю слепые осколочные ранения головы, шеи и тела.
Первоначальную помощь ему оказали в Ракитянской ЦРБ, позже его направят в областную клиническую больницу.