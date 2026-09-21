Двое мужчин получили ранения в Белгородской области при атаках Украины

В Белгородской области при атаках ВСУ ранены два мирных жителя Двое мужчин получили ранения в Белгородской области при атаках Украины

Москва21 сен Вести.На территории Белгородской области произошли новые случаи ранения мирных жителей в результате ударов ВСУ. В понедельник пострадали два человека, сообщает оперштаб региона.

Первый из случаев зафиксирован в селе Глотово Грайворонского округа. В результате удара БПЛА мужчина получил множественные непроникающие ранения мягких тканей грудной клетки и ног.

Ему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, далее его переведут в городскую больницу №2 города Белгорода.

Еще один случай произошел в селе Русская Березовка Ракитянского округа. Там детонация дрона нанесла местному жителю слепые осколочные ранения головы, шеи и тела.

Первоначальную помощь ему оказали в Ракитянской ЦРБ, позже его направят в областную клиническую больницу.