Москва19 окт Вести.В Шебекино и Шебекинском округе пострадали четыре человека из-за атак БПЛА, сообщает оперштаб Белгородской области.

Во время атаки беспилотников в городе Шебекино на парковке пострадали два человека. Один мужчина с осколочными ранениями туловища, рук и ног и второй мужчина с осколочными ранениями плеча доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ