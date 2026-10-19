Москва19 октВести.В Шебекино и Шебекинском округе пострадали четыре человека из-за атак БПЛА, сообщает оперштаб Белгородской области.
Во время атаки беспилотников в городе Шебекино на парковке пострадали два человека. Один мужчина с осколочными ранениями туловища, рук и ног и второй мужчина с осколочными ранениями плеча доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБговорится в сообщении
В Шебекинском округе на автодороге Белгород — Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль. Пострадали двое мужчин, которые с осколочными ранениями рук обратились в Шебекинскую больницу. Врачи оказывают им медицинскую помощь.