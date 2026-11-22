Мужчина и подросток пострадали в Белгородской области из-за атаки дрона

В Белгородской области во время атаки пострадали двое, в том числе подросток Мужчина и подросток пострадали в Белгородской области из-за атаки дрона

Москва22 ноя Вести.Во время атаки БПЛА в Белгородской области пострадали два человека, в том числе 17-летний подросток. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В селе Зозули Борисовского округа в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадали отец и сын. Мужчина с осколочными ранениями лица и туловища, а также подросток с предварительным диагнозом "акубаротравма" доставлены в Борисовскую ЦРБ. говорится в сообщении

После оказания первой медицинской помощи мужчина будет переведен в Белгородскую областную клиническую больницу, а его сын — в детскую областную клиническую больницу.

Во время атаки поврежден автомобиль и частный дом.