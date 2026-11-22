Четверо взрослых и ребенок пострадали во время атаки БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области во время атаки БПЛА пострадали пять человек Четверо взрослых и ребенок пострадали во время атаки БПЛА в Белгородской области

Москва22 ноя Вести.Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в Белгородской области во время атаки беспилотников. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В поселке Октябрьский Белгородского округа в результате атаки дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями кисти, бедра и акубаротравмой он доставлен в городскую больницу №2 Белгорода говорится в сообщении

В результате атаки еще одного беспилотника на легковой автомобиль мужчина получил осколочные ранения мягких тканей теменной области и спины, а 13-летняя девочка – осколочные ранения спины, грудной клетки, плеча, кисти и бедра. Оба госпитализированы.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от взрыва пострадал мужчина. В крайне тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и ампутацией стопы он доставлен в Грайворонскую ЦРБ.

В хуторе Ульяновка Волоконовского округа из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал мужчина. С ожогами кисти и осколочными ранениями ног он доставляется в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено.