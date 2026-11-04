В Белгородской области при атаках БПЛА ранены пятеро мирных жителей

Пятеро жителей Белгородской области получили травмы в ходе атак БПЛА В Белгородской области при атаках БПЛА ранены пятеро мирных жителей

Москва4 ноя Вести.В результате очередных ударов со стороны ВСУ пострадали пять мирных жителей Белгородской области. Подробности в MAX сообщает оперштаб.

В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки FPV-дрона на пассажирский микроавтобус пострадал мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки и ягодичной области он доставлен в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи будет транспортирован в городскую больницу №2 Белгорода говорится в сообщении

Также повреждения получил частный дом, автомобиль сгорел. В селе Нижнее Березово-Второе при детонации дрона пострадала женщина. Ей оказана помощь на месте. У частного дома повреждены остекление, фасад и кровля, разрушена хозпостройка.

Житель села Архангельское доставлен в Шебекинскую ЦРБ с осколочными ранениями бедра, голеней и стопы. Затем он будет транспортирован в Белгородскую ОКБ.

В селе Новая Таволжанка загорелся частный дом. В Шебекино беспилотники нанесли удары по дому, у него повреждены остекление и фасад. Пострадали легковые автомобили, забор, пассажирский автобус, 3 МКД.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа вследствие атаки FPV-дрона пострадали две женщины: одна - с осколочными ранениями кисти, бедра и голени, вторая - с осколочными ранениями черепа и глаза сообщает оперштаб

В селе Гора-Подол при детонации беспилотника повреждения получил легковой автомобиль. В селе Косилово два дрона атаковали коммерческий объект, нанеся повреждения. В селе Глотово из-за детонации беспилотника загорелась газовая труба. Возгорание в частном доме ликвидировали сотрудники МЧС.

Повреждения частных домов и автотранспорта зафиксированы в поселке Октябрьский Белгородского округа, в селе Борки Валуйского округа, в селе Новая Березовка Ракитянского округа.