Два человека пострадали после ударов ВСУ по Белгородской области

Два жителя Белгородской области пострадали после вражеских ударов Два человека пострадали после ударов ВСУ по Белгородской области

Москва11 окт Вести.Женщина и мужчина получили ранения после беспилотных ударов ВСУ по Белгородской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Шебекино в результате атаки дрона на коммерческий объект пострадала женщина. С осколочными ранениями головы она доставлена в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациентка будет транспортирована в городскую больницу №2 Белгорода … На автодороге в районе села Графовка … из-за атаки БПЛА на легковой автомобиль пострадал мужчина. С осколочными ранениями груди, живота, рук и ног он доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в городскую больницу №2 Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

После ударов в Шебекино повреждены два коммерческих объекта, автобус, автомобиль, многоквартирный и частный дома, также произошло возгорание легковушки.

Под вражеские удары также попали населенные пункты Графовка, Белянка, Большетроицкое, Красная Яруга, Илек-Пеньковка, Колосково, Никольское. Там повреждены социальный объект, складское помещение, 5 частных домов, 4 автомобиля, коммерческий объект, ограждение предприятия, забор частного дома, сгорели 2 частных дома, гараж и хозпостройки.