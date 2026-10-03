Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при ударе по центру Белгорода

Беспилотники ударили по центру Белгорода, ранены шесть человек, в том числе дети Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при ударе по центру Белгорода

Москва3 окт Вести.Шесть человек, трое из которых дети, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ВСУ по центру Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.

Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать остановку написал он в мессенджере MAX

В детскую областную клиническую больницу госпитализированы девочка 4 лет и 11-летний мальчик с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние парня оценивается как тяжелое.

Троих пострадавших взрослых доставили в больницу бригады скорой помощи. Двое из которых находятся в тяжелом состоянии.

В результате детонаций БПЛА загорелись одна квартира в многоэтажке и шесть автомобилей – все очаги возгораний ликвидированы. Повреждены два многоквартирных и пять частных домов. Информация уточняется.

На местах работают оперативные службы.