Москва3 октВести.Шесть человек, трое из которых дети, получили ранения различной степени тяжести в результате атаки ВСУ по центру Белгорода, сообщил губернатор Белгородской области Александр Шуваев.
Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать остановкунаписал он в мессенджере MAX
В детскую областную клиническую больницу госпитализированы девочка 4 лет и 11-летний мальчик с осколочными ранениями ног, а также 16-летний юноша с проникающими ранениями грудной клетки и живота. Состояние парня оценивается как тяжелое.
Троих пострадавших взрослых доставили в больницу бригады скорой помощи. Двое из которых находятся в тяжелом состоянии.
В результате детонаций БПЛА загорелись одна квартира в многоэтажке и шесть автомобилей – все очаги возгораний ликвидированы. Повреждены два многоквартирных и пять частных домов. Информация уточняется.
На местах работают оперативные службы.