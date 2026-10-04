Москва4 октВести.Вооруженные формирования Украины целенаправленно нанесли удар по жилым кварталам и центру Белгорода. Об этом заявил глава региона Александр Шуваев.
Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановкуконстатировал губернатор в своем канале на платформе MAX
Удар ВСУ был нанесен 3 октября. Согласно данным главы Белгородской области, при атаке украинских БПЛА пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Трое раненых, среди которых 16 летний юноша, находятся в тяжелом состоянии.
Кроме того, повреждены пять частных домов и два многоквартирных, а также шесть автомобилей.