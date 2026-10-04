Шуваев: ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру Белгорода

Шуваев: ВСУ целенаправленно били по гражданским объектам в центре Белгорода Шуваев: ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам и центру Белгорода

Москва4 окт Вести.Вооруженные формирования Украины целенаправленно нанесли удар по жилым кварталам и центру Белгорода. Об этом заявил глава региона Александр Шуваев.

Вечером выходного дня враг целенаправленно ударил по жилым районам и центру города, стремясь причинить максимальный ущерб гражданскому населению и дестабилизировать обстановку констатировал губернатор в своем канале на платформе MAX

Удар ВСУ был нанесен 3 октября. Согласно данным главы Белгородской области, при атаке украинских БПЛА пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Трое раненых, среди которых 16 летний юноша, находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждены пять частных домов и два многоквартирных, а также шесть автомобилей.