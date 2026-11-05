Украинский дрон атаковал мужчину на велосипеде в Белгородской области В белгородском Шебекино дрон ВСУ атаковал велосипедиста, мужчина ранен

Москва5 ноя Вести.Еще один мирный житель Белгородской области получил ранения в результате действий украинских формирований, сообщили в оперштабе.

Под ударом боевиков оказался город Шебекино, где БПЛА атаковал мужчину на велосипеде.

FPV-дрон ВСУ атаковал велосипедиста. Мужчину с осколочными ранениями ног, кисти, а также переломом стопы бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Лечение пострадавший будет продолжать в профильном отделении говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Пострадавшему оказывается помощь в полном объеме.