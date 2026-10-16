В результате атак ВСУ на Белгородчину пострадали два мирных жителя В Белгородской области двое мирных жителей пострадали при атаках ВСУ

Москва16 окт Вести.Вооруженные силы Украины не прекращают атаки на Белгородскую область – ранены двое мирных жителей. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Атаки со стороны ВСУ продолжаются. Пострадали два мирных жителя говорится в публикации

В Шебекино число пострадавших в результате удара беспилотника по рейсовому автобусу выросло до пяти. В Шебекинскую центральную районную больницу обратился мужчина с акубаротравмой. Его перенаправили в больницу №2 Белгорода, а лечиться дальше он будет амбулаторно.

Еще один житель Шебекино пострадал при атаке украинского дрона. Бойцы самообороны привезли его в Шебекинскую районную больницу. У пациента диагностировано осколочное ранение грудной клетки. После оказания помощи мужчину направят в Белгородскую областную клиническую больницу.

Помимо этого, удары беспилотников зафиксированы в Борисовском, Валуйском, Грайворонском и Шебекинском округах. Там повреждены многоквартирные и частные дома, коммерческие и производственные объекты, автомобили, объект инфраструктуры и линия электропередачи. В селе Большетроицкое часть жителей остается без электричества.