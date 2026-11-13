В Шебекино мужчина получил ранения при атаке украинского беспилотника Мирный житель пострадал при ударе дрона ВСУ в Шебекино Белгородской области

Москва13 ноя Вести.В городе Шебекино Белгородской области мирный житель получил ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб региона на платформе MAX.

Беспилотники ВСУ продолжают атаки на нашу область. Пострадал мирный житель говорится в публикации

Отмечается, что у мужчины множественные осколочные ранения живота и ног. Бойцы "Барс-Белгород" доставили пострадавшего в Шебекинскую районную больницу. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь.

Еще несколько БПЛА повредили окна квартиры в многоквартирном доме, а также в частном доме и техническом помещении. В селе Ясные Зори Белгородского округа FPV-дрон атаковал многоквартирный дом - там тоже повреждено остекление.