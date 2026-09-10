В Белгородской области при детонации дрона ранен мужчина

Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке ВСУ В Белгородской области при детонации дрона ранен мужчина

Москва10 сен Вести.В поселке Ракитное Белгородской области произошла детонация украинского дрона, в результате которой пострадал местный житель. Об этом сообщает оперштаб по региону.

Мужчина получил слепое осколочное ранение предплечья, ему оказана помощь в Ракитянской ЦРБ говорится в публикации ведомства

Уточняется, что в дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно.

Кроме того, также зафиксированы случаи нанесения ущерба объектам жилой и коммерческой инфраструктуры, транспортным средствам, в том числе со случаями уничтожения огнем.