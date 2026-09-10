Москва10 сенВести.В поселке Ракитное Белгородской области произошла детонация украинского дрона, в результате которой пострадал местный житель. Об этом сообщает оперштаб по региону.
Мужчина получил слепое осколочное ранение предплечья, ему оказана помощь в Ракитянской ЦРБговорится в публикации ведомства
Уточняется, что в дальнейшем он будет проходить лечение амбулаторно.
Кроме того, также зафиксированы случаи нанесения ущерба объектам жилой и коммерческой инфраструктуры, транспортным средствам, в том числе со случаями уничтожения огнем.