Мужчина пострадал после детонации дрона ВСУ около дома в Белгородской области

Дрон ВСУ сдетонировал около дома под Белгородом, пострадал мужчина Мужчина пострадал после детонации дрона ВСУ около дома в Белгородской области

Москва18 июл Вести.Украинский дрон сдетонировал около дома в Белгородской области, в результате киевской агрессии пострадал мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Инцидент произошел в поселке Малиновка.

Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую РБ. После оказания помощи он переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода сказано в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Атакам также подверглись населенные пункты Отрадное, Красный Октябрь, Батрацкая Дача, Шебекино, Никольское, Красная Яруга, Отрадовский, Пролетарский, Сумовский, Рождественка, Ивановская Лисица, Хохлово.

Повреждены два автомобильных прицепа, объект инфраструктуры, корпус на территории предприятия, три автомобиля, три частных и один многоквартирный дома. Также сгорел автобус, загорелась кровля надворной постройки — возгорание потушено.

Информация о последствиях уточняется.