Мужчина был ранен в спину и ноги при атаке FPV-дрона под Белгородом

Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке FPV-дрона Мужчина был ранен в спину и ноги при атаке FPV-дрона под Белгородом

Москва14 ноя Вести.Мирный житель был ранен в спину и ноги в результате атаки БПЛА ВСУ на село Отрадное в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.

В Белгородском округе в селе Отрадное при атаке FPV-дрона мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ног. Ему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице, после чего переведут в городскую больницу №2 г. Белгорода говорится в сообщении

Также дроны ВСУ атаковали Шебекино. Были повреждены две "Газели" и балкон в многоэтажке. В селе Нежеголь Шебекинского округа взрывом FPV-дрона выбило окна частного дома и повредило автомобиль.

В поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон атаковал грузовик – повреждения получила кабина.