Москва14 нояВести.Мирный житель был ранен в спину и ноги в результате атаки БПЛА ВСУ на село Отрадное в Белгородской области. Об этом сообщил оперштаб региона в MAX.
В Белгородском округе в селе Отрадное при атаке FPV-дрона мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ног. Ему оказывают помощь в Октябрьской районной больнице, после чего переведут в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении
Также дроны ВСУ атаковали Шебекино. Были повреждены две "Газели" и балкон в многоэтажке. В селе Нежеголь Шебекинского округа взрывом FPV-дрона выбило окна частного дома и повредило автомобиль.
В поселке Пролетарский Ракитянского округа FPV-дрон атаковал грузовик – повреждения получила кабина.