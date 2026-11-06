Москва6 нояВести.Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль в селе Ржевка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где у него диагностировали осколочные ранения мягких тканей лица. Необходимая медицинская помощь оказана. Транспорт получил поврежденияговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
В селе также повреждена еще одна машина.
Удары пришлись по населенным пунктам Шебекино и Красная Яруга. Повреждены три автомобиля и частный дом.