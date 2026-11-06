Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке вражеского БПЛА Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке украинского FPV-дрона

Москва6 ноя Вести.Мирный житель Белгородской области пострадал при атаке украинского FPV-дрона на гражданский автомобиль в селе Ржевка. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую районную больницу, где у него диагностировали осколочные ранения мягких тканей лица. Необходимая медицинская помощь оказана. Транспорт получил повреждения говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В селе также повреждена еще одна машина.

Удары пришлись по населенным пунктам Шебекино и Красная Яруга. Повреждены три автомобиля и частный дом.