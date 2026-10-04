Москва4 октВести.В Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Об этом оперативный штаб региона сообщает в MAX.
Уточняется, что у мужчины сильно травмирована нога.
В районе села Лаптевка Ракитянского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии с частичной травматической ампутацией ноги бригада скорой доставляет в областную клиническую больницуговорится в сообщении
Сама машина была повреждена.
Также в результате атаки другого дрона в поселке Ракитное пострадали три автомобиля и остекление одной из квартир в многоквартирном доме.