Мужчина получил тяжелое ранение при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Мирный житель ранен при ударе FPV-дрона по авто в Белгородской области Мужчина получил тяжелое ранение при атаке FPV-дрона в Белгородской области

Москва4 окт Вести.В Белгородской области в результате атаки украинского FPV-дрона на автомобиль пострадал мирный житель. Об этом оперативный штаб региона сообщает в MAX.

Уточняется, что у мужчины сильно травмирована нога.

В районе села Лаптевка Ракитянского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину в тяжелом состоянии с частичной травматической ампутацией ноги бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу говорится в сообщении

Сама машина была повреждена.

Также в результате атаки другого дрона в поселке Ракитное пострадали три автомобиля и остекление одной из квартир в многоквартирном доме.