Мирный житель ранен после удара вражеского FPV-дрона по автомобилю в Грайвороне

Украинский FPV-дрон атаковал гражданское авто в Грайвороне, пострадал мужчина Мирный житель ранен после удара вражеского FPV-дрона по автомобилю в Грайвороне

Москва11 сен Вести.Мирный житель получил ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданскому автомобилю в Грайвороне. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.

Мужчина получил осколочные ранения головы. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведен в медицинское учреждение г. Белгорода говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Под удар также попали Головчино, Терновое, Уразово, Отрадное, Шагаровка, Березовка, Ракитное, Пролетарский, Красная Яруга. Повреждены два коммерческих объекта, два грузовых автомобиля, социальный объект, четыре частных дома, линии газо- и электроснабжения, два объекта инфраструктуры, два автомобиля.