Москва11 сенВести.Мирный житель получил ранения в результате удара украинского FPV-дрона по гражданскому автомобилю в Грайвороне. Об этом сообщил оперативный штаб Белгородской области.
Мужчина получил осколочные ранения головы. Пострадавшему оказывают помощь в Грайворонской ЦРБ, после чего он будет переведен в медицинское учреждение г. Белгородаговорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ
Под удар также попали Головчино, Терновое, Уразово, Отрадное, Шагаровка, Березовка, Ракитное, Пролетарский, Красная Яруга. Повреждены два коммерческих объекта, два грузовых автомобиля, социальный объект, четыре частных дома, линии газо- и электроснабжения, два объекта инфраструктуры, два автомобиля.