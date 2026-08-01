Москва1 авг Вести.Мирный житель Белгородской области пострадал после удара украинского FPV-дрон по ГАЗели. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В районе поселка Борисовка … FPV-дрон нанес удар по ГАЗели. Мужчине с осколочным ранением плеча оказана помощь в Борисовской ЦРБ, лечение продолжит в амбулаторных условиях. Транспорт получил повреждения, а также посечена ещё одна машина