Супруги погибли при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Супружеская пара погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область Супруги погибли при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Москва25 сен Вести.Супружеская пара погибла в результате удара украинского дрона по автомобилю в селе Зозули в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

В селе Зозули Борисовского округа FPV-дрон нанес удар по машине. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте сказано в сообщении

Отмечается, что их автомобиль получил повреждения.

Также в течение 25 сентября дроны атаковали Ракитянский округ, города Шебекино и Грайворон. В результате были повреждены кровли, окна и фасады жилых домов и складского помещения, осколками посечены автомобили.