Москва9 сенВести.Территория Белгородской области подверглась атакам со стороны ВСУ. В результате удара беспилотника по частному дому погиб его житель, сообщает оперштаб по региону.
Уточняется, что трагическое происшествие случилось в селе Гора-Подол Грайворонского округа.
Дрон ударил по территории частного дома. Мужчина от полученных травм скончался на местенаписано в национальном мессенджере MAX
Также удар с последствиями для мирного населения произошел в Грайвороне. Пострадала его жительница, у которой диагностировано ранение ягодичной области.
Пострадавшую после оказания помощи в Грайворонской ЦРБ перевезут в городскую больницу №2 города Белгорода.