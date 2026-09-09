Один человек погиб и один пострадал при атаках БПЛА на Белгородскую область

В Белгородской области атакован частный дом, погиб его житель Один человек погиб и один пострадал при атаках БПЛА на Белгородскую область

Москва9 сен Вести.Территория Белгородской области подверглась атакам со стороны ВСУ. В результате удара беспилотника по частному дому погиб его житель, сообщает оперштаб по региону.

Уточняется, что трагическое происшествие случилось в селе Гора-Подол Грайворонского округа.

Дрон ударил по территории частного дома. Мужчина от полученных травм скончался на месте написано в национальном мессенджере MAX

Также удар с последствиями для мирного населения произошел в Грайвороне. Пострадала его жительница, у которой диагностировано ранение ягодичной области.

Пострадавшую после оказания помощи в Грайворонской ЦРБ перевезут в городскую больницу №2 города Белгорода.