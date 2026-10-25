Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаках ВСУ в Белгородской области

Симоньян готова помочь пострадавшим при атаках ВСУ на Белгородскую область Симоньян предложила помощь пострадавшим при атаках ВСУ в Белгородской области

Москва25 окт Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила помощь семьям погибших и пострадавшим в результате атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом она написала в мессенджере МАХ.

В Белгородской области четверо погибших, 19 пострадавших. Кому нужна помощь, пишите здесь обратилась Симоньян

В ночь на 25 октября, воскресенье, противник нанес массированный удар беспилотными летательными аппаратами по Белгороду. От полученных ранений скончались два человека, 13 горожан пострадали. Серьезные повреждения получили жилые дома, коммерческие и социальные объекты и автомобили. СК возбудил уголовное дело о теракте.

Еще двое мужчин погибли в селах Вознесеновка и Замостье. Также пострадали жители Ближней Игуменки и Шебекино, среди них 17-летний юноша.