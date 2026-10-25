Еще один мирный житель Белгородской области погиб в результате атаки ВСУ

Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, есть погибший и раненый Еще один мирный житель Белгородской области погиб в результате атаки ВСУ

Москва25 окт Вести.Один человек погиб и один получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на машину в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Противник нанес удар по автомобилю рано утром 25 октября в селе Вознесеновка Шебекинского округа.

В результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина... Еще один мужчина с осколочными ранениями живота, грудной клетки и рук бойцами самообороны доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в городскую больницу №2 Белгорода говорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ

Транспортное средство полностью уничтожено огнем.