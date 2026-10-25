Москва25 октВести.Один человек погиб и один получил ранения в результате атаки украинского беспилотника на машину в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Противник нанес удар по автомобилю рано утром 25 октября в селе Вознесеновка Шебекинского округа.
В результате атаки дрона на автомобиль погиб мужчина... Еще один мужчина с осколочными ранениями живота, грудной клетки и рук бойцами самообороны доставлен в Шебекинскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в городскую больницу №2 Белгородаговорится в сообщении штаба в мессенджере МАХ
Транспортное средство полностью уничтожено огнем.