До 18 выросло число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Белгород

Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Белгород 25 октября До 18 выросло число пострадавших при атаке БПЛА ВСУ на Белгород

Москва26 окт Вести.До 18 человек возросло число пострадавших от ночной атаки на Белгород ночью 25 октября, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX. Два человека погибли, написал он.

По словам главы Белгородской области, за минувшие сутки после ночной массированной атаки БПЛА на областной центр за медицинской помощью самостоятельно обратились 5 человек, в том числе 16-летняя девушка.

Медики диагностировали у них акубаротравмы, пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Таким образом, по уточненным данным, в результате ночной атаки на город Белгород 2 человека погибли и 18 пострадали говорится в публикации

Всего за минувшие сутки, с 7 утра воскресенья до 7 утра понедельника, ВСУ 113 раз атаковали территорию региона. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, сообщает Шуваев.