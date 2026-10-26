Москва26 октВести.До 18 человек возросло число пострадавших от ночной атаки на Белгород ночью 25 октября, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в MAX. Два человека погибли, написал он.
По словам главы Белгородской области, за минувшие сутки после ночной массированной атаки БПЛА на областной центр за медицинской помощью самостоятельно обратились 5 человек, в том числе 16-летняя девушка.
Медики диагностировали у них акубаротравмы, пострадавшие проходят лечение амбулаторно.
Таким образом, по уточненным данным, в результате ночной атаки на город Белгород 2 человека погибли и 18 пострадалиговорится в публикации
Всего за минувшие сутки, с 7 утра воскресенья до 7 утра понедельника, ВСУ 113 раз атаковали территорию региона. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали 14 человек, сообщает Шуваев.