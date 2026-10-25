Еще пять жителей Белгородской области пострадали от атак дронов ВСУ

Еще пять жителей Белгородской области пострадали от украинской агрессии Еще пять жителей Белгородской области пострадали от атак дронов ВСУ

Москва25 окт Вести.Еще пять мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате атак украиснких боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Шебекино в результате детонации дрона пострадали два человека. Мужчина с травматической ампутацией ноги и осколочным ранением черепа доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ … Еще один мужчина с термическим ожогом лица доставлен бригадой СМП в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В селе Черемошное FPV-дрона ударил по гражданскому автомобилю — пострадали три мирных жителя: мужчина с акубаротравмой и раной мягких тканей височной области, еще один мужчина с акубаротравмой, осколочными ранениями височной области, рук, ног и живота, женщина с осколочными ранениями рук и ног.

Всем пятерым пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

Террористическим атакам противника также подверглись Маслова Пристань, Новая Таволжанка, Гостищево, Борисовка. Повреждены коммерческий объект, объект инфраструктуры, забор. Также произошло возгорание частного дома.