Москва25 октВести.Еще пять мирных жителей Белгородской области получили ранения в результате атак украиснких боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
В Шебекино в результате детонации дрона пострадали два человека. Мужчина с травматической ампутацией ноги и осколочным ранением черепа доставлен бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ … Еще один мужчина с термическим ожогом лица доставлен бригадой СМП в Шебекинскую ЦРБговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В селе Черемошное FPV-дрона ударил по гражданскому автомобилю — пострадали три мирных жителя: мужчина с акубаротравмой и раной мягких тканей височной области, еще один мужчина с акубаротравмой, осколочными ранениями височной области, рук, ног и живота, женщина с осколочными ранениями рук и ног.
Всем пятерым пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.
Террористическим атакам противника также подверглись Маслова Пристань, Новая Таволжанка, Гостищево, Борисовка. Повреждены коммерческий объект, объект инфраструктуры, забор. Также произошло возгорание частного дома.