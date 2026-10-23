Еще три мирных жителя Белгородской области ранены в результате украинских атак

Еще три мирных белгородца пострадали в результате украинских атак Еще три мирных жителя Белгородской области ранены в результате украинских атак

Москва23 окт Вести.Еще три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате террористических атак украинских боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль пострадал мужчина. С осколочным ранением поясничной области бойцами самообороны он доставлен в Шебекинскую ЦРБ … Из-за детонации еще одного FPV-дрона пострадал мужчина. С осколочными ранениями грудной клетки и плеча он обратился в Шебекинскую ЦРБ говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

Пострадавшим оказывается необходимая медпомощь.

В городе от других атак FPV-дронов также поврежден многоквартирный дом и две легковушки.

В Белгороде вследствие детонации БПЛА на территории коммерческого объекта пострадал мужчина. С осколочным ранением спины он доставлен бригадой СМП в Белгородскую областную клиническую больницу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Повреждены 2 автомобиля и газовая труба добавил оперштаб

Вражеским атакам также подверглись Ломное, Почаево, Смородино, Ясные Зори, Борисовка, Зозули. Повреждены 3 частных дома, хозпостройка, гараж, социальный объект, 2 легковых автомобиля. Также в одном частном доме и квартире произошли возгорания.