Сбиты еще 10 вражеских беспилотников, летевших в сторону Москвы Уничтожены еще 10 беспилотников, летевших в сторону Москвы

Москва6 окт Вести.Российские военнослужащие сбили еще 10 украинских беспилотных летательных аппаратов, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого сообщалось о 19 сбитых дронах.

Ранним утром 6 октября Собянин заявил, что с 20.30 мск 5 октября до 5.00 мск 6 октября в сторону Московского региона летели 650 БПЛА — большая часть из них была уничтожена на дальних рубежах, 105 — были сбиты на подлете к Москве. В результате террористических действий ВСУ один мирный житель Московской области погиб, еще шесть пострадали.