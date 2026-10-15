В аэропорту Домодедово вновь ограничены полеты самолетов Росавиация ограничила полеты самолетов в аэропорту Домодедово

Москва15 окт Вести.Аэропорт Домодедово в целях безопасности начал ограниченно принимать и отправлять самолеты, в результате чего возможны изменения в расписании авиарейсов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что вечером 14 октября на территории Московской области, в частности в Истре, был введен режим беспилотной опасности.