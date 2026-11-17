Москва17 нояВести.В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область минувшей ночью было уничтожено около 50 беспилотных летательных аппаратов в 8 районах области. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, речь идет о Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Чертковском и Шолоховском районах.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняетсясообщил Слюсарь в MAX
Губернатор попросил граждан проявлять осторожность, покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.