В Ростовской области за ночь уничтожены около 50 вражеских БПЛА

Слюсарь сообщил о ночной атаке ВСУ на Ростовскую область В Ростовской области за ночь уничтожены около 50 вражеских БПЛА

Москва17 ноя Вести.В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область минувшей ночью было уничтожено около 50 беспилотных летательных аппаратов в 8 районах области. Как уточнил губернатор региона Юрий Слюсарь, речь идет о Боковском, Верхнедонском, Каменском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Чертковском и Шолоховском районах.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется сообщил Слюсарь в MAX

Губернатор попросил граждан проявлять осторожность, покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.