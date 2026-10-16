Москва16 октВести.Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь опубликовал в MAX уточненные данные о ночной атаке на территорию региона.
Как сообщил руководитель субъекта, 16 октября было перехвачено свыше полусотни беспилотных летательных аппаратов.
По уточненной информации в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область минувшей ночью было уничтожено и подавлено около 50 БПЛА и ракетаговорится в заявлении
Атаку отражали в Батайске и девяти районах области: Аксайском, Багаевском, Боковском, Верхнедонском, Кашарском, Куйбышевском, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском.
В двух частных домовладениях в Куйбышевском районе выбиты оконные стекла. Кроме того, удалось ликвидировать пожар, возникший в результате атаки в Аксайском районе.
Пострадавший мирный житель, о котором сообщалось ранее, остается в больнице, ему оказывают помощь.