Москва24 октВести.На территории Ростовской области в течение минувшей ночи было ликвидировано свыше 80 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он отметил, что ударная техника противника была перехвачена в небе над Ростовом-на-Дону и Таганрогом, а также девятью районами области.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атака на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛАнаписал Слюсарь в своем канале
В результате отражения воздушной атаки пострадавших нет. Не зафиксировано и возгораний на местах падения обломков.