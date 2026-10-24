Губернатор Слюсарь: минувшей ночью в Ростовской области уничтожено более БПЛА

За ночь в небе над Ростовской областью сбито более 80 беспилотников Губернатор Слюсарь: минувшей ночью в Ростовской области уничтожено более БПЛА

Москва24 окт Вести.На территории Ростовской области в течение минувшей ночи было ликвидировано свыше 80 украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что ударная техника противника была перехвачена в небе над Ростовом-на-Дону и Таганрогом, а также девятью районами области.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атака на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 80 БПЛА написал Слюсарь в своем канале

В результате отражения воздушной атаки пострадавших нет. Не зафиксировано и возгораний на местах падения обломков.