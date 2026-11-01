В Ростовской области ночью сбито больше 20 БПЛА

Больше 20 БПЛА уничтожено ночью в Таганроге и шести районах Ростовской области В Ростовской области ночью сбито больше 20 БПЛА

Москва1 ноя Вести.В Таганроге и шести районах Ростовской области ночью 1 ноября было сбито больше 20 беспилотников противника, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.

Пострадавших, по его словам, нет, но есть повреждения на земле: в Мясниковском районе результате падения обломков БПЛА повреждена крыша дома.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 20 БПЛА в городе Таганроге и шести районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском, Шолоховском, Мясниковском говорится в публикации

Экстренные службы работают на месте происшествия, информация будет уточняться, написал глава региона.

Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность по Ростовской области на данный момент сохраняется.