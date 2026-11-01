Москва1 нояВести.В Таганроге и шести районах Ростовской области ночью 1 ноября было сбито больше 20 беспилотников противника, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в MAX.
Пострадавших, по его словам, нет, но есть повреждения на земле: в Мясниковском районе результате падения обломков БПЛА повреждена крыша дома.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 20 БПЛА в городе Таганроге и шести районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Чертковском, Каменском, Шолоховском, Мясниковскомговорится в публикации
Экстренные службы работают на месте происшествия, информация будет уточняться, написал глава региона.
Слюсарь предупредил, что беспилотная опасность по Ростовской области на данный момент сохраняется.