Над Ростовской областью уничтожено более 20 беспилотников, загорелась мастерская

Больше 20 БПЛА сбито ночью над Ростовской областью Над Ростовской областью уничтожено более 20 беспилотников, загорелась мастерская

Москва17 окт Вести.В течение ночи 17 октября над Ростовской областью сбито больше 20 БПЛА противника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.

Он уточнил, что дроны были уничтожены и подавлены в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах.

Пострадавших нет, отметил Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 20 БПЛА говорится в публикации

Глава региона также сообщил, что в Каменске-Шахтинском в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории автомастерской, которое оперативно ликвидировали.

По словам губернатора, информация будет уточняться.

Он также предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области еще сохраняется.