Москва17 октВести.В течение ночи 17 октября над Ростовской областью сбито больше 20 БПЛА противника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.

Он уточнил, что дроны были уничтожены и подавлены в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах.

Пострадавших нет, отметил Слюсарь.

Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 20 БПЛА

говорится в публикации

Глава региона также сообщил, что в Каменске-Шахтинском в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории автомастерской, которое оперативно ликвидировали.

По словам губернатора, информация будет уточняться.

Он также предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области еще сохраняется.