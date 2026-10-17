Москва17 октВести.В течение ночи 17 октября над Ростовской областью сбито больше 20 БПЛА противника, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в MAX.
Он уточнил, что дроны были уничтожены и подавлены в городах Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах.
Пострадавших нет, отметил Слюсарь.
Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено и подавлено более 20 БПЛАговорится в публикации
Глава региона также сообщил, что в Каменске-Шахтинском в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание на территории автомастерской, которое оперативно ликвидировали.
По словам губернатора, информация будет уточняться.
Он также предупредил, что в настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области еще сохраняется.